Бельгия заморозила продажу оружия Саудовской Аравии

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Госcовет Бельгии временно отозвал восемь лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию у головной военно-промышленной компании Бельгии FN Herstal.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Belga", правовой орган королевства обосновал свое решение тем, что власти Валлонии (франкоязычный регион Бельгии — прим.), выдавшие компании разрешения на экспорт, надлежащим образом не изучили ситуацию с соблюдением фундаментальным прав в Саудовской Аравии.

В 2017 году Саудовская Аравия стала первым клиентом оружейных компаний Валлонии, закупив у них продукцию на общую сумму 153 миллионов евро.