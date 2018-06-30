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    Бельгия заморозила продажу оружия Саудовской Аравии

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Госcовет Бельгии временно отозвал восемь лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию у головной военно-промышленной компании Бельгии FN Herstal.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Belga", правовой орган королевства обосновал свое решение тем, что власти Валлонии (франкоязычный регион Бельгии — прим.), выдавшие компании разрешения на экспорт, надлежащим образом не изучили ситуацию с соблюдением фундаментальным прав в Саудовской Аравии.

    В 2017 году Саудовская Аравия стала первым клиентом оружейных компаний Валлонии, закупив у них продукцию на общую сумму 153 миллионов евро.

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