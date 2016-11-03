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    Базу ВМС США в Японии эвакуировали после инцидента со стрельбой

    Сообщений о пострадавших не поступало

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Звуки стрельбы на военно-морской базе США Сасэбо в японской префектуре Нагасаки активировали тревогу, часть территории была оцеплена.

    Как передает Report, об этом сообщило в четверг на своем сайте американское военное издание Stars and Stripes.

    Командование базы на своей странице в социальной сети Facebook уточнило, что утром поступили сообщения о похожих на выстрелы звуках в одном из зданий на территории военного объекта. Была проведена эвакуация, вокруг помещения был выставлен кордон для обеспечения мер безопасности.

    Сообщений о пострадавших не поступало. Однако всех людей на территории базы Сасэбо просят оставаться в убежищах до выяснения обстоятельств происшествия.

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