Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении России

    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 16:32
    Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении России

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о расширении санкций Евросоюза - к списку добавлены девять новых ограничительных мер против лиц, ответственных за массовое убийство в украинской Буче.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом министр заявил журналистам перед началом Совета по иностранным делам.

    "В минувшие выходные без каких-либо препятствий были продлены 2 600 санкций (в отношении отдельных лиц и организаций), введенных с начала российской агрессии в Украине. Сегодня в Брюсселе к этому добавляются 9 новых санкций в отношении военных преступников, ответственных за массовое убийство в Буче, четвертую годовщину которого мы отметим через несколько дней", - сказал он.

    По словам Барро, неконтролируемая и опасная военная эскалация на Ближнем и Среднем Востоке не может отвлечь от Украины, где решаются вопросы безопасности и мира на европейском континенте.

    "В условиях растущей международной изоляции России после падения Башара аль-Асада, Николаса Мадуро и аятоллы Хаменеи мы с еще большей решимостью продолжаем действовать по двум направлениям: поддержка Украины и давление на руководство РФ", - сказал Барро.

    Глава МИД Франции также выразил надежду, что решение о предоставлении кредита в размере 90 млрд евро, который "убережет Украину от финансовых трудностей в течение ближайших двух лет", будет достигнуто.

    Жан-Ноэль Барро Российско-украинский конфликт Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Европейский союз (ЕС) Антироссийские санкции
    Barro Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını genişləndirdiyini elan edib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:56

    Внешняя политика
    16:55

    Другие страны
    16:52

    Другие страны
    16:38

    Внешняя политика
    16:32

    Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении России

    Другие страны
    16:29

    Другие страны
    16:24

    Другие страны
    16:08

    Kультурная политика
    15:54

    Инфраструктура
    Лента новостей