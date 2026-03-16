Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении России

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о расширении санкций Евросоюза - к списку добавлены девять новых ограничительных мер против лиц, ответственных за массовое убийство в украинской Буче.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом министр заявил журналистам перед началом Совета по иностранным делам.

"В минувшие выходные без каких-либо препятствий были продлены 2 600 санкций (в отношении отдельных лиц и организаций), введенных с начала российской агрессии в Украине. Сегодня в Брюсселе к этому добавляются 9 новых санкций в отношении военных преступников, ответственных за массовое убийство в Буче, четвертую годовщину которого мы отметим через несколько дней", - сказал он.

По словам Барро, неконтролируемая и опасная военная эскалация на Ближнем и Среднем Востоке не может отвлечь от Украины, где решаются вопросы безопасности и мира на европейском континенте.

"В условиях растущей международной изоляции России после падения Башара аль-Асада, Николаса Мадуро и аятоллы Хаменеи мы с еще большей решимостью продолжаем действовать по двум направлениям: поддержка Украины и давление на руководство РФ", - сказал Барро.

Глава МИД Франции также выразил надежду, что решение о предоставлении кредита в размере 90 млрд евро, который "убережет Украину от финансовых трудностей в течение ближайших двух лет", будет достигнуто.