Barro Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını genişləndirdiyini elan edib

    Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro Avropa İttifaqının (Aİ) sanksiyalarının genişləndirildiyini açıqlayıb - Ukraynanın Buça şəhərindəki kütləvi qətliama görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə qarşı siyahıya 9 yeni məhdudlaşdırıcı tədbir əlavə edilib.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə nazir Xarici İşlər Şurasının başlamasından əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    "Ötən həftəsonu Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzü başlayandan bəri tətbiq edilən 2 600 sanksiyanın (ayrı-ayrı şəxslərə və təşkilatlara qarşı) müddəti heç bir maneə olmadan uzadılıb. Bu gün Brüsseldə buna bir neçə gündən sonra dördüncü ildönümünü qeyd edəcəyimiz Buçadakı kütləvi qətliama görə məsuliyyət daşıyan hərbi cinayətkarlara qarşı 9 yeni sanksiya əlavə edilir", - o deyib.

    Barronun sözlərinə görə, Yaxın və Orta Şərqdə nəzarətdən çıxan təhlükəli hərbi eskalasiya diqqəti Avropa qitəsində təhlükəsizlik və sülh məsələlərinin həll olunduğu Ukraynadan yayındıra bilməz.

    Aİ Jan-Noel Barro Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении России
    Barrot announces expansion of EU sanctions list against Russia

