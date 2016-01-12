​Барак Обама предлагал Джозефу Байдену деньги на лечение сына от рака 

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе беседы предлагал вице-президенту Джозефу Байдену финансовую помощь после того, как у сына последнего был обнаружен рак. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Байден рассказал в интервью американской телекомпании CNN.

Данный разговор между вице-президентом и Обамой состоялся, когда они вместе обедали. Байден отметил тогда, что его старший сын из-за тяжелой болезни, по всей видимости, вынужден будет уйти с поста генерального прокурора родного штата Делавэр, а на лечение требуется много денег. "Я сказал, что все же нашел выход, - припомнил Байден. - Что мы с Джилл (супруга Байдена) продадим дом и поправим дела".

По словам вице-президента, Обама тогда стал горячо настаивать на том, чтобы он не продавал дом. Глава администрации США обещал Байдену любую помощь, в том числе "предлагал дать деньги". Байден отметил, что очень признателен Обаме за проявленное участие и едва ли сможет забыть этот эпизод. Бо Байден скончался от рака мозга в мае 2015 года в возрасте 46 лет.

Смерть сына стала одной из причин, побудивших Джозефа Байдена отказаться от участия в борьбе за пост президента США. 21 октября Байден объявил, что не будет включаться в эту гонку.