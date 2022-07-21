Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него слабо выраженные симптомы, американский лидер будет в полной мере выполнять свои обязанности, находясь на карантине.

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него слабо выраженные симптомы, американский лидер будет в полной мере выполнять свои обязанности, находясь на карантине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, распространенном в четверг.

"Сегодня утром тест президента Байдена на COVID-19 показал положительный результат. Он полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки, у него очень слабо выраженные симптомы. Он начал принимать Paxlovid", - говорится в документе. В нем отмечается, что Байден находится на карантине в Белом доме и "в течение этого времени продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности".