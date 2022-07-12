Байден выдвинул послом в Армении бывшего временного поверенного в делах США в Украине

Американский президент Джо Байден в понедельник направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру бывшего временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин на должность посла в Армении.
"Кандидатуры, направленные в Сенат: кадровый дипломат Кристина Квин... (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Армении", - сказано в сообщении. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Квин предстоит ответить на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность главы дипмиссии США в Ереване.