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Байден выдвинул послом в Армении бывшего временного поверенного в делах США в Украине

Байден выдвинул послом в Армении бывшего временного поверенного в делах США в Украине Американский президент Джо Байден в понедельник направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру бывшего временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин на должность посла в Армении.
Другие страны
12 июля 2022 г. 03:13
Байден выдвинул послом в Армении бывшего временного поверенного в делах США в Украине

Американский президент Джо Байден в понедельник направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру бывшего временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин на должность посла в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатуры, направленные в Сенат: кадровый дипломат Кристина Квин... (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Армении", - сказано в сообщении. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Квин предстоит ответить на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность главы дипмиссии США в Ереване.

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