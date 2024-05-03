Хуситы заявили о готовности атаковать суда в Средиземном море

Военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа сообщил о готовности атаковать все связанные с Израилем или идущие в его порты суда в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа сообщил о готовности атаковать все связанные с Израилем или идущие в его порты суда в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Масира".

По словам Сариа, движение будет совершать атаки в том числе в Средиземном море.

"Йеменские вооруженные силы готовы атаковать все суда, нарушающие решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты Палестины, в том числе в Средиземном море, в любом районе в пределах досягаемости", - заявил он.

Он также сообщил, что в случае начала операции в Рафахе хуситы введут санкции в отношении всех судов компаний, которые заходят в порты Израиля. По его словам, движение готово к постоянной эскалации до тех пор, пока конфликт в секторе Газа не прекратится.