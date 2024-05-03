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В Нидерландах задержали мужчину, обманувшего пользователей онлайн-платформы на €27 млн

В Нидерландах задержали мужчину, обманувшего пользователей онлайн-платформы на €27 млн Власти Нидерландов задержали 26-летнего мужчину, который может быть связан с мошенничеством в особо крупном размере. Предполагается, что он обманул пользователей гемблинговой онлайн-платформы Zkasino более чем на 27 млн евро.
Другие страны
3 мая 2024 г. 17:53
В Нидерландах задержали мужчину, обманувшего пользователей онлайн-платформы на €27 млн

Власти Нидерландов задержали 26-летнего мужчину, который может быть связан с мошенничеством в особо крупном размере. Предполагается, что он обманул пользователей гемблинговой онлайн-платформы Zkasino более чем на 27 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Нидерландское информационное агентство ANP.

Задержание осуществили сотрудники специального подразделения полиции, занимающегося расследованиями финансовых преступлений. В ходе операции было конфисковано имущество на 11,4 млн евро в том числе недвижимость, автомобиль класса "люкс" и криптовалюта.

По данным следователей, платформа обещала получение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило. Специалисты утверждают, что способ организации работы платформы создает впечатление, что возврат денег не предусматривался. По их данным, в общей сложности на нее поступило как минимум 27,9 млн евро в виде криптовалюты.

В деле не исключаются дальнейшие аресты.

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