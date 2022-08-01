Байден: США и МАГАТЭ работают над нераспространением ядерного оружия

США совместно с МАГАТЭ работают над вопросом соответствия альянса AUKUS стандартам нераспространения ядерного оружия.

США совместно с МАГАТЭ работают над вопросом соответствия альянса AUKUS стандартам нераспространения ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

"Мы тесно сотрудничаем с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы обеспечить соответствие партнерства AUKUS, членами которого являются Австралия, Великобритания и США, самым высоким стандартам нераспространения ядерного оружия", - говорится в документе. Президент также заявил о намерении "восстановить лидерство США в области мирного использования ядерной энергии и стремлении придать Дополнительному протоколу МАГАТЭ статус всеобщего стандарта как в сфере международных гарантий, так и договорах о ядерных поставках".

Австралия, Великобритания и США объявили о создании AUKUS в сентябре прошлого года. В рамках трехстороннего соглашения Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят в ВМС страны в 2036 году.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1-26 августа текущего года.