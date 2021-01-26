Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны

Президент США Джо Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.

Президент США Джо Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии", - сказала она. "В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты (вируса), не время снимать ограничения на международные поездки", - пояснила Псаки.

По ее словам, в связи с тем, что более заразный штамм инфекции был обнаруженный в ЮАР, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения.

Кроме того, по ее словам, начиная со вторника, приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.