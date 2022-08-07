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Байден разгневан убийством мусульман в штате Нью-Мексико

Байден разгневан убийством мусульман в штате Нью-Мексико Президент США Джозеф Байден разгневан по поводу убийства нескольких мусульман в штате Нью-Мексико.
Другие страны
7 августа 2022 г. 22:30
Байден разгневан убийством мусульман в штате Нью-Мексико

Президент США Джозеф Байден разгневан по поводу убийства нескольких мусульман в штате Нью-Мексико.

Как сообщает Report, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я зол и опечален ужасным убийством четырех мусульман в Альбукерке. Пока мы ждем полного расследования, я молюсь с семьями погибших, а моя администрация с мусульманской общиной", - заявил президент.

"Этим атакам нет места в Америке", - добавил Байден.

Отметим, что инцидент произошел в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 3 расстрелянных мусульман. После этого также было найден труп четвертого человека, который, как утверждается, был мусульманином и был убит из огнестрельного оружия.

Власти города подчеркнули, что между убийствами есть связь.

"Эти стрельбы вызывают беспокойство", - отметил на пресс-конференции начальник полиции Альбукерке Харольд Медина.

ФБР оказывает помощь в расследовании, говорится в сообщении департамента полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Müsəlmanların qətli məni qəzəbləndirir”

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