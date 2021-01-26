Байден провел переговоры с генсеком НАТО

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил Россию, Ирак и Афганистан, говорится в релизе Белого дома

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил Россию, Ирак и Афганистан, говорится в релизе Белого дома.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Джозеф Байден-младший поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент поблагодарил генсека за его надежное руководство альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию", - говорится в сообщении.

Байден также подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии с Пятой статьей Североатлантического договора и укреплению трансатлантической безопасности.