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Байден провел переговоры с генсеком НАТО

Байден провел переговоры с генсеком НАТО Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил Россию, Ирак и Афганистан, говорится в релизе Белого дома
Другие страны
26 января 2021 г. 23:37
Байден провел переговоры с генсеком НАТО
Йенс Столтенберг и Джозеф Байден

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил Россию, Ирак и Афганистан, говорится в релизе Белого дома.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Джозеф Байден-младший поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент поблагодарил генсека за его надежное руководство альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию", - говорится в сообщении.

Байден также подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии с Пятой статьей Североатлантического договора и укреплению трансатлантической безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Bayden NATO rəhbəri ilə Rusiya, İraq və Əfqanıstan məsələlərini müzakirə edib

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