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Байден проведет беседу с Зеленским

Байден проведет беседу с Зеленским Президент США Джозеф Байден 9 декабря проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 01:36
Байден проведет беседу с Зеленским

Президент США Джозеф Байден 9 декабря проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященном состоявшемуся разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном", - сказал Салливан.

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Версия на азербайджанском языке Bayden və Zelenski arasında danışıqların vaxtı məlum olub

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