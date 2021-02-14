Байден прокомментировал итоги голосования по импичменту Трампа

Суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента.

Суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в субботу нынешний глава Белого дома Джо Байден.

"Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер (республиканцев в Сенате Митч) Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном нарушении (своих) обязанностей" и "на практике и морально несет ответственность за (то, что он) спровоцировал" насилие, которое обрушилось на Капитолий ", - говорится в распространенном заявлении Байдена.