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Байден прокомментировал итоги голосования по импичменту Трампа

Байден прокомментировал итоги голосования по импичменту Трампа Суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента.
Другие страны
14 февраля 2021 г. 07:59
Байден прокомментировал итоги голосования по импичменту Трампа
Джо Байден

Суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в субботу нынешний глава Белого дома Джо Байден.

"Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер (республиканцев в Сенате Митч) Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном нарушении (своих) обязанностей" и "на практике и морально несет ответственность за (то, что он) спровоцировал" насилие, которое обрушилось на Капитолий ", - говорится в распространенном заявлении Байдена.

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