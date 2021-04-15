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Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели

Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели"
Другие страны
15 апреля 2021 г. 06:27
Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели
Джо Байден и Владимир Путин

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели".

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил госсекретарь американского лидера Энтони Блинкен.

"Президент Байден позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", — сказал Блинкен.

Белый дом, в свою очередь, заявлял, что мероприятие может пройти в ближайшие несколько месяцев.

Накануне в телефонном разговоре лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Putinə qarşıdakı həftələrdə görüşməyi təklif etdi

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