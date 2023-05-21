Байден подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на F-16

В ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение наших пилотов на истребителях F-16.

В ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение наших пилотов на истребителях F-16.

Как передает Report, об этом заявил глава Белого дома во время пресс-конференции на саммите G7.

"Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Чтобы Украина могла себя защитить", - сказал президент США.

Байден отметил, что во время переговоров с президентом Украины, он получил "твердое заверение" в том, что F-16 не будут использоваться для вторжения на территорию России.

По словам президента, истребители могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе".