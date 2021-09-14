Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Луизиане

Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма "Николас" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь

Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма "Николас" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Николас"", - говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Луизианы со стороны министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

После того, как Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации, Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с.