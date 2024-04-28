Байден обсудил с Нетаньяху немедленное прекращение огня в Газе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре возможность немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре возможность немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Президент подтвердил свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля после успешной защиты от атаки Ирана с применением ракет и беспилотников в начале этого месяца. Они также обсудили текущие переговоры по освобождению заложников и немедленному прекращению огня в Газе", - отмечается в документе.

Президент и премьер-министр "также обсудили увеличение объемов поставок гуманитарной помощи в Газу, в том числе благодаря подготовке к открытию новых северных переходов, которое начнется на этой неделе", добавили в Белом доме. "Президент подчеркнул, что этот прогресс необходимо поддерживать и наращивать в полной координации с гуманитарными организациями. Лидеры обсудили ситуацию в Рафахе, и президент подтвердил свою четкую позицию", - подчеркивается в документе.