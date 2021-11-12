Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи.

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник вечером, 15 ноября, президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу. В продолжение телефонного разговора, состоявшегося 9 сентября, лидеры двух стран обсудят то, как ответственно подойти к соперничеству между США и КНР, а также определят пути совместной работы там, где наши интересы совпадают", - сказано в письменном заявлении Псаки.

По словам представителя Белого дома, в ходе предстоящей онлайн-встречи американский лидер намерен "четко и откровенно" донести до председателя КНР озабоченности Вашингтона относительно действий КНР.