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Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит

Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 21:27
Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит
Джозеф Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник вечером, 15 ноября, президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу. В продолжение телефонного разговора, состоявшегося 9 сентября, лидеры двух стран обсудят то, как ответственно подойти к соперничеству между США и КНР, а также определят пути совместной работы там, где наши интересы совпадают", - сказано в письменном заявлении Псаки.

По словам представителя Белого дома, в ходе предстоящей онлайн-встречи американский лидер намерен "четко и откровенно" донести до председателя КНР озабоченности Вашингтона относительно действий КНР.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Çin liderlərinin onlayn görüşü keçiriləcək

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