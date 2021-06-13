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Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио

Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку планам Японии принять все необходимые меры безопасности для проведения летней Олимпиады в Токио, подтвердив, что будет присутствовать на церемонии ее открытия.
Другие страны
13 июня 2021 г. 04:45
Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку планам Японии принять все необходимые меры безопасности для проведения летней Олимпиады в Токио, подтвердив, что будет присутствовать на церемонии ее открытия.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Японии.

Макрон заявил о своей поддержке в ходе двусторонней встречи с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Она состоялась в субботу в британском городе Кабрис-Бэй, где проходит саммит Группы семи. "Президент Макрон сказал, что поддерживает проведение Игр в Токио и с нетерпением ждет возможности посетить церемонию открытия", - говорится в сообщении ведомства.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды и развития передовых технологий. Суга приветствовал активное взаимодействие Японии и Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, включая отправку французских военных кораблей.

Премьер Японии провел в Кабрис-Бэй краткую беседу с президентом США Джо Байденом. Как сообщил телеканал NHK, Суга рассказал о мерах, которые Токио принимает для безопасного проведения Олимпиады. Байден поддержал план организации Игр.

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