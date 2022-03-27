Байден хочет ввести в США новый налог в размере 20% для богатых

Президент США Джо Байден планирует выступить с предложением о введении минимального подоходного налога в размере 20% для американских домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей 100 млн долларов.

Президент США Джо Байден планирует выступить с предложением о введении минимального подоходного налога в размере 20% для американских домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей 100 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Ожидается, что в ближайшие 10 лет он принесет в казну около 360 млрд долларов, отмечается в документе. Больше половины от этой суммы, как отмечает телеканал, может быть получено за счет налогов, собранных с тех, чье состояние составляет более 1 млрд долларов.

По информации CNBC, Байден представит свое предложение 28 марта.