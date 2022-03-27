О нас
Аудио новости

Байден хочет ввести в США новый налог в размере 20% для богатых

Байден хочет ввести в США новый налог в размере 20% для богатых Президент США Джо Байден планирует выступить с предложением о введении минимального подоходного налога в размере 20% для американских домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей 100 млн долларов.
Другие страны
27 марта 2022 г. 09:33
Байден хочет ввести в США новый налог в размере 20% для богатых

Президент США Джо Байден планирует выступить с предложением о введении минимального подоходного налога в размере 20% для американских домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей 100 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Ожидается, что в ближайшие 10 лет он принесет в казну около 360 млрд долларов, отмечается в документе. Больше половины от этой суммы, как отмечает телеканал, может быть получено за счет налогов, собранных с тех, чье состояние составляет более 1 млрд долларов.

По информации CNBC, Байден представит свое предложение 28 марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

У берегов Эквадора произошло землетрясение
У берегов Эквадора произошло землетрясение
27 марта 2022 г. 09:04
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов
27 марта 2022 г. 07:46
В Йемене при авиаударах Коалиции погибли 10 членов одной семьи
В Йемене при авиаударах Коалиции погибли 10 членов одной семьи
27 марта 2022 г. 06:51
В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном
В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном
27 марта 2022 г. 04:41
Стрельба в Канаде, есть погибший
Стрельба в Канаде, есть погибший
27 марта 2022 г. 03:45
Байден: Россия никогда не победит в Украине
Байден: Россия никогда не победит в Украине
27 марта 2022 г. 03:26
США дополнительно выделят Украине 100 млн долларов
США дополнительно выделят Украине 100 млн долларов
27 марта 2022 г. 01:17
Байден: Жители России не являются врагами для США
Байден: Жители России не являются врагами для США
27 марта 2022 г. 00:23
Байден предостерег Россию от атаки на НАТО
Байден предостерег Россию от атаки на НАТО
26 марта 2022 г. 22:14
Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing
Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing
26 марта 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi