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Байден хочет упростить использование замороженных активов физлиц для помощи Украине

Байден хочет упростить использование замороженных активов физлиц для помощи Украине Президент США Джозеф Байден решил попросить об одобрении пакета законов c целью использования конфискуемых активов связанных с РФ физлиц для оказания помощи Украины.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 16:47
Байден хочет упростить использование замороженных активов физлиц для помощи Украине

Президент США Джозеф Байден решил попросить об одобрении пакета законов c целью использования конфискуемых активов связанных с РФ физлиц для оказания помощи Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Президент "направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможности властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность" за украинский кризис.

Белый дом пояснил, что Госдеп, Минюст и Минфин США совместно будут принимать решение об использовании активов, замороженных "в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений".

Кроме того, Палата представителей в ночь на четверг одобрила законопроект, дающий президенту возможность использовать некоторые активы, замораживаемые в рамках санкций против РФ, для оказания гуманитарной и военной помощи Киеву. "Законопроект о конфискации активов для восстановления Украины принят Палатой представителей", - написал в соцсети соавтор документа конгрессмен Том Малиновски.

The New York Times сообщила, что законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

В описании к документу на сайте конгресса говорится, что в случае окончательного утверждения законопроект даст президенту США возможность в течение двух лет использовать активы попавших под санкции иностранцев для помощи Украине. Стоимость активов физлица должна превышать 5 млн долларов.

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