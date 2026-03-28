Багдад начал расследование атаки дрона на дом Нечирвана Барзани

Багдад распорядился провести расследование после атаки беспилотника на дом президента Иракского Курдистана

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные источники.

По их данным в структурах безопасности, ранним утром в субботу беспилотник атаковал дом президента Иракского Курдистана. Инцидент произошел на фоне продолжающегося роста напряженности на севере Ирака.

Те же источники сообщили, что системы ПВО также сбили беспилотник вблизи базы бойцов пешмерга в Дахуке.

Отмечается, что удары произошли на фоне всплеска атак как на проиранские вооруженные формирования, так и на курдские силы, поскольку война США и Израиля против Ирана перекидывается на территорию Ирака, втягивая в конфликт различные вооруженные группировки и осложняя усилия Багдада по сдерживанию последствий эскалации.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани осудил атаку на дом президента Курдистана Нечирвана Барзани и провел с ним телефонный разговор, о чем говорится в заявлении его канцелярии.

Ас-Судани немедленно распорядился создать совместную федерально-курдистанскую группу по вопросам безопасности и технического расследования для изучения инцидентов и установления виновных, добавляется в заявлении.

С начала войны США и Израиля против Ирана авиаудары наносятся по объектам, принадлежащим иракскому объединению проиранских шиитских вооруженных формирований "Силы народной мобилизации" (PMF), а также по позициям курдских бойцов пешмерга в Иракском Курдистане.

Военное командование Ирака обвинило США и Израиль в осуществлении части авиаударов по объектам PMF.