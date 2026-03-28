Bərzaninin evinə həyata keçirilən PUA hücumu ilə bağlı araşdırma başlayıb
- 28 mart, 2026
- 19:52
Rəsmi Bağdad İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzaninin evinə pilotsuz uçuş aparatı ilə (PUA) hücumdan sonra araşdırma aparılması barədə göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi yerli mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Təhlükəsizlik strukturlarındakı mənbələrin məlumatına görə, şənbə günü səhər tezdən pilotsuz uçuş aparatı İraq Kürdüstan Regionunun başçısının evinə hücum edib. İnsident İraqın şimalında gərginliyin davamlı olaraq artması fonunda baş verib.
Həmin mənbələr hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin Dəhükdəki Peşmərgə döyüşçülərinin bazası yaxınlığında da bir PUA-nı vurduğunu bildiriblər.
Qeyd olunub ki, zərbələr həm İranyönlü silahlı birləşmələrə, həm də kürd qüvvələrinə hücumların qəfil artması fonunda baş verib, çünki ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi İraq ərazisinə keçərək müxtəlif silahlı qruplaşmaları münaqişəyə cəlb edir, Bağdadın isə eskalasiyanı nəzarət saxlaması mürəkkəbləşir.
İraqın Baş naziri Məhəmməd Şiə Əs-Sudani hücumu pisləyib və Neçirvan Bərzanilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə onun dəftərxanasının bəyanatında qeyd olunub.
Bəyanatda bildirilib ki, Əs-Sudani insidentləri araşdırmaq və günahkarları müəyyənləşdirmək üçün təhlükəsizlik və texniki araşdırma məsələləri üzrə dərhal birgə qrupunun yaradılması barədə göstəriş verib.
ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi başlayandan bəri, İraqın şiə silahlı birləşmələrinin ittifaqı olan "Xalq Səfərbərlik Qüvvələri"nə (XSQ) məxsus obyektlərə, həmçinin İraq Kürdüstanındakı Peşmərgə döyüşçülərinin mövqelərinə aviazərbələr endirilir.
İraqın hərbi komandanlığı ABŞ və İsraili XSQ obyektlərinə endirilən aviazərbələrin bir qismini həyata keçirməkdə ittiham edib.