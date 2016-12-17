Обама обвинил Асада, РФ и Иран в зверствах в Алеппо

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад и его союзники - Россия и Иран ответственность за зверства в Алеппо.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters об этом заявил президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 16 декабря, передает УНН со ссылкой на Reuters .

Как подчеркнул президент США, весь мир объединился и выступает против того ужаса, что происходит в Алеппо.

Он также обвинил Россию в том, что она постоянно оказывала препятствия международному сообществу в попытках прекратить гражданскую войну в Сирии.