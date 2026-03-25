Axios: США еще не получили от Ирана официального отказа от предложений

Администрация президента США Дональда Трампа не получила официального отказа Ирана от американского плана по мирным переговорам.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленный источник.

"Не совсем ясно, является ли позиция Ирана показной для целей торга или представляет собой подлинное закрытие дверей для переговоров. Высокопоставленный американский чиновник сообщил мне, что до сих пор администрация Трампа не получила официального иранского ответа с отклонением американского предложения о переговорах", - говорится в публикации.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.