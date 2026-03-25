    Axios: США еще не получили от Ирана официального отказа от предложений

    25 марта, 2026
    Axios: США еще не получили от Ирана официального отказа от предложений

    Администрация президента США Дональда Трампа не получила официального отказа Ирана от американского плана по мирным переговорам.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленный источник.

    "Не совсем ясно, является ли позиция Ирана показной для целей торга или представляет собой подлинное закрытие дверей для переговоров. Высокопоставленный американский чиновник сообщил мне, что до сих пор администрация Трампа не получила официального иранского ответа с отклонением американского предложения о переговорах", - говорится в публикации.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Барак Равид Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    21:11

    В Иране пригрозили закрытием Баб-эль-Мандебского пролива

    В регионе
    20:57

    Axios: США еще не получили от Ирана официального отказа от предложений

    Другие страны
    20:56

    Юношеская сборная Азербайджана по настольному теннису выступит в Евразийской лиге

    Командные
    20:46

    Минобороны Кувейта сообщило об иранской атаке на международный аэропорт

    Другие страны
    20:30

    Томас Динанно: США продолжают оказывать колоссальную поддержку Украине

    Другие страны
    20:08

    "Хатам аль-Анбия": Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

    В регионе
    19:54

    Гутерриш призвал США, Израиль и Иран прекратить военные действия

    Другие страны
    19:33

    Генсек ООН назначил Жана Арно посланником по Ближнему Востоку

    Другие страны
    19:16
    Фото

    В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей