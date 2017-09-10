Автобус с Саакашвили прибыл в пункт пропуска "Шегини"

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Автобус с разыскиваемым в Грузии экс-президентом и экс-губернатором Одесской Саакашвили прибыл на международный пункт пропуска "Шегини".
Как сообщает Report со ссылкой на УНН, сейчас украинская полиция заблокировала дорогу на "Шегини". У пропускного пункта большая очередь.
Ранее, экс-глава Одесской ОГА сошел с поезда "Перемышль-Киев", который отказался отправиться из города отбытия в связи с тем, что в вагоне поезда находился человек без разрешения въезда в Украину (Саакашвили - ред.).
Напомним, ранее Саакашвили сообщил, что снова решил ехать на КПП "Краковец".
Однако польские СМИ сообщают, что он прибыл в "Шегини".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook