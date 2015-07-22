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    ​Австрийская полиция задержала 25 человек после массовой драки болельщиков

    Семь человек, в том числе двое полицейских, получили травмы

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Полиция австрийского Зальцбурга задержала 25 человек в результате массовой драки между болельщиками, произошедшей после товарищеского футбольного матча между немецким клубом "Айнтрахт" и английским "Лидсом". 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Семь человек получили травмы, о характере которых не сообщается, в том числе двое полицейских.

    После окончания матча в городе Ойгендорф фанаты обеих команд выбежали на поле и устроили драку. Некоторые из участников потасовки были в масках. Полиции прошлось вмешаться, чтобы остановить драку, однако столкновения затем продолжились в центре города.

    Все задержанные болельщики были депортированы на родину, а в их отношении заведено уголовное дело.

    Сама игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Айнтрахта".

    На матче присутствовало около 1100 зрителей, в том числе 300 болельщиков немецкого клуба и 450 - английского.

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