Австралия закупит у США танки и бронетехнику на на 3,5 млрд долларов

Австралия достигла соглашения с США на поставки 75 танков M1A2 Abrams и другой бронетехники на сумму в 3,5 млрд долларов США.

Австралия достигла соглашения с США на поставки 75 танков M1A2 Abrams и другой бронетехники на сумму в 3,5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Hill.

Власти США дали предварительное согласие на эту сделку в прошлом году, а о ее подтверждении, как ожидается, позднее в понедельник объявит министр обороны Австралии Питер Даттон.

Всего Австралия хочет получить более 120 единиц техники. Кроме танков, речь идет о 29 бронированных машинах разминирования и о 17 танковых мостоукладчиках – бронированных инженерных машинах для установки и снятия мостовых конструкций в боевой обстановке. Первые поставки техники в рамках сделки должны пройти в 2024 году.

Планируется, что в ближайшие годы Австралия потратит на бронетехнику 30-42 млрд долларов.

Издание отмечает, что эта сделка стала еще одним свидетельством укрепления военного альянса США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. В прошлом году США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS: первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.