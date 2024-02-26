Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН РФ из-за смерти Навального

Правительство Австралии объявило о санкциях в отношении нескольких сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в связи со смертью Алексея Навального.

Правительство Австралии объявило о санкциях в отношении нескольких сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в связи со смертью Алексея Навального.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В заявлении, распространенном МИД страны, указано, что "адресные финансовые ограничения и запрет на въезд на территорию Австралии вводятся в отношении шести сотрудников исправительной колонии №6 во Владимирской области РФ" и бывшего заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева.

"Австралийское правительство глубоко шокировано и опечалено смертью Навального, и введенные санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека. Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами, чтобы привлечь российское правительство и всех причастных к смерти Навального к ответственности", - указано в заявлении.

Согласно данным МВД Австралии, в санкционный список были внесены также руководитель ИК №6 и его заместители.