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Австралия включила в санкционный список главу Центробанка России

Австралия включила в санкционный список главу Центробанка России Австралия, обновляя российский санкционный список, пошла дальше своих союзников, включив в него целый ряд фамилий, до сих пор не присутствовавших в аналогичных документах других стран, в том числе главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 14:07
Австралия включила в санкционный список главу Центробанка России

Австралия, обновляя российский санкционный список, пошла дальше своих союзников, включив в него целый ряд фамилий, до сих пор не присутствовавших в аналогичных документах других стран, в том числе главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, помимо фигурантов списков США, ЕС, Великобритании, Канады (Сулейман Керимов, Герман Греф, Андрей Костин, Олег Тиньков, Евгений Швидлер, Герман Хан, Андрей Мельниченко, Виктор Рашников, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Дмитрий Мазепин и др.), под санкции Австралии подпали Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Александр Абрамов, Владимир Евтушенков, Андрей Бокарев, Олег Бойко.

Из представителей власти в санкционном списке Австралии оказались не только ряд правительственных чиновников (Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Антон Силуанов, Максим Решетников), но и глава Центробанка РФ.

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Версия на английском языке Australia includes head of Russia’s Central Bank in sanctions list

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