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Австралия направит $245 млрд на программу строительства атомных подлодок

Австралия направит $245 млрд на программу строительства атомных подлодок Правительство Австралии направит около $245 млрд на реализацию программы строительства атомного подводного флота в рамках соглашений альянса AUKUS (трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США) в течение следующих 32 лет, нарастив оборонный б
Другие страны
14 марта 2023 г. 08:57
Австралия направит $245 млрд на программу строительства атомных подлодок

Правительство Австралии направит около $245 млрд на реализацию программы строительства атомного подводного флота в рамках соглашений альянса AUKUS (трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США) в течение следующих 32 лет, нарастив оборонный бюджет страны с 2,11% до 2,6% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный государственный казначей Джим Чалмерс.

По его словам, стоимость программы строительства АПЛ для австралийских ВМС "составит не менее 0,15% ВВП страны ежегодно на весь период ее действия с 2023 года до середины 2050-х годов".

"В предстоящие десять лет расходы на нее останутся в пределах 58 млрд австралийских долларов ($38,6 млрд - ред.), поскольку правительство уже предусмотрело в бюджете часть затрат на строительство АПЛ, однако затем возрастут", - указал казначей, отметив, что общая стоимость программы составит порядка 368 млрд австралийских долларов ($244,8 млрд)".

Глава финансового ведомства сообщил, что "затраты предстоят большие" и они окажут серьезное давление на федеральный бюджет, однако он также подчеркнул, что "Австралия не может позволить себе не делать этого".

Текущий оборонный бюджет Австралии (включая затраты на содержание аппарата Минобороны страны и входящего в его структуру национального Управления спецсвязи) составляет 48,6 млрд австралийских долларов ($32,3 млрд) в год, что равно 2,11% ВВП.

Для реализации программы строительства АПЛ эту сумму необходимо увеличить до, как минимум, 59,6 млрд австралийских долларов ($39,6 млрд) в год, и доля расходов на оборону в ВВП страны возрастет до 2,6%.

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Версия на английском языке Australia to allocate $245B to nuclear submarine program
Версия на азербайджанском языке Avstraliya atom sualtı qayıqlarının tikintisi proqramına 245 milyard dollar ayıracaq

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