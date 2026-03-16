Авиакомпания Emirates будет выполнять рейсы по ограниченному расписанию
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 10:33
Авиакомпания Emirates будет выполнять рейсы по ограниченному расписанию.
Как передает Report, это следует из заявления перевозчика.
"Emirates планирует выполнять рейсы по ограниченному расписанию после 10.00 по местному времени Дубая сегодня. Некоторые рейсы из сегодняшнего расписания были отменены", - сказано в заявлении.
Ранее медиаофис правительства Дубая сообщил, что в ночь на понедельник в результате инцидента с беспилотником загорелся резервуар с топливом в районе международного аэропорта Дубая, данных о пострадавших не поступало.
