"Emirates Airlines" məhdud cədvəl üzrə uçuşlar həyata keçirəcək
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 11:05
"Emirates" aviaşirkəti məhdud cədvəl üzrə uçuşlar həyata keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə aviadaşıyıcının açıqlamasında deyilir.
"Emirates" bu gün Dubay vaxtı ilə saat 10.00-dan sonra məhdud cədvəl üzrə uçuşlar həyata keçirməyi planlaşdırır. Bugünkü cədvəldə bəzi uçuşlar ləğv edilib", - açıqlamada bildirilib.
Daha əvvəl Dubay hökumətinin media ofisinin yaydığı məlumata görə, bazar ertəsinə keçən gecə pilotsuz uçuş aparatı ilə bağlı hadisə nəticəsində Dubay beynəlxalq hava limanı ərazisində yanacaq çəni alışıb, xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.
