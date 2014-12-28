Авиакатастрофа с президентом Македонии произошла по ошибке пилота

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Повторное расследование причин авиакатастрофы, в которой погиб второй президент Македонии Борис Трайковский, завершено, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Эксперты пришли к выводу, что к авиакатастрофе под боснийским Мостаром привела ошибка пилота.

Председатель следственной комиссии Омар Кулич сообщил, что командир воздушного судна отключил автопилот и недостаточно тщательно изучил метеосводку.

В авиакатастрофе 26 февраля 2004 года погибли Трайковский, шесть сотрудников его администрации и двое членов экипажа.

Самолет Beechcraft Super King Air 200 врезался в скалу в южной Боснии при заходе на посадку в сложных погодных условиях. Трайковский направлялся в Боснию и Герцеговину для участия в международной конференции.

В районе авиакатастрофы в апреле 1996 года произошел аналогичный инцидент – американский военно-транспортный самолет врезался в гору. Среди 35 погибших оказались член администрации Билла Клинтона и министр торговли США Рон Браун.