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Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана

Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана Сопредседатель Пакистанской народной партии (ПНП) Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана.
Другие страны
9 марта 2024 г. 21:01
Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана

Сопредседатель Пакистанской народной партии (ПНП) Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на Избирательную комиссию Пакистана.

По ее информации, Зардари получил 411 голосов коллегии выборщиков на президентских выборах. Его соперник Махмуд Хан Ачакзай набрал 181 голос.

Президентские выборы состоялись 9 марта. В соответствии с Конституцией Пакистана они проводятся через месяц после парламентских выборов или за месяц до завершения президентских полномочий действующего главы государства.

8 февраля в Пакистане состоялись выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента), в результате которых Пакистанская мусульманская лига - Н (ПМЛ-Н) получила 75 парламентских мандатов, ПНП - 54. Обе партии договорились о формировании коалиционного правительства. Оппозицию в Нацсобрании представляет политическое объединение "Единый суннитский совет", к которому в середине февраля присоединилось большое число одержавших победу на выборах независимых кандидатов, поддерживаемых Движением за справедливость.

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Версия на азербайджанском языке Asif Əli Zərdari Pakistan prezidenti seçilib

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