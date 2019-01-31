Президент Афганистана предлагает снизить расходы на содержание войск США в стране

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани предложил в своем письме президенту США Дональду Трампу уменьшить расходы на пребывания американских войск в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.

Издание отмечает, что подобное предложение означает, что А.Гани серьезно обеспокоен вероятными последствиями вывода военного контингента США из Афганистана.

Согласно материалу, письму предшествовали консультации с бывшим командующим американскими войсками в Афганистане Джоном Николсоном.

В письме А.Гани просит обсудить, как можно снизить расходы на пребывание войск и сократить число американских военнослужащих в Афганистане с нынешних 14 тысяч до "более эффективного уровня". Газета уточняет, что на консультациях с Николсоном обсуждалась возможность сократить американский контингент до 3 тысяч человек, а также уменьшить финансирование контрактов на техническое обслуживание, что позволит США экономить до 2 млрд. долларов в год.

Издание указало, что пока неясно, было ли письмо уже передано Трампу.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Кабул попытается сократить присутствие иностранных войск в Афганистане до нуля.