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    Ашраф Гани: Девять провинций Афганистана освобождены от боевиков ИГ

    Это показывает, что у Талибана нет будущего, оно будет побеждено

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Девять провинций Афганистана освобождены от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ). 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку. 

    Он отметил, что усилия в этом направлении нужно нарастить. "Это показывает, что у "Талибана" нет будущего, оно будет побеждено", - сказал Гани.

    Президент Афганистана добавил, что страна выполняет все документы ООН по борьбе с терроризмом.

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