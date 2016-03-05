Канадская армия проводит военные учения в Арктике

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Канады проводят очередные военные маневры в арктических регионах страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канадского министерства обороны, которое в пятницу поступило в представительство ТАСС.

Учения под кодовым названием Stalwart Goose-2016 ("Крепкий гусь-2016") начались 5 марта и завершатся 12 марта текущего года в районе города Гус-Бэй в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В них примут участие около 240 человек. В частности, военнослужащие 37-й канадской пехотной бригады, 5-я патрульная группа рейнджеров и сотрудники полиции. Кроме того, будет задействована авиация 5-го авиакрыла, на вооружении которого стоят вертолеты CH-146 Griffon. "В ходе маневров будут отрабатываться навыки по взаимодействию военных и полиции в зимних условиях", - отметили в минобороны.

"Благодаря таким учениям, как Stalwart Goose-2016, канадская армия вносит свой вклад в обеспечение безопасности севера страны. Вооруженные силы (ВС) Канады должны быть готовы к службе в любых условиях", - заявил министр обороны Харджит Сингх Саджан.