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    ​Аргентине грозит новая забастовка

    Крупнейшее профсоюзное объединение намерено с 1 июня начать забастовку

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Крупнейшее профсоюзное объединение Аргентины намерено с 1 июня 2015 года начать забастовку портовых рабочих Розарио, в случае если до этой даты не будет разрешен вопрос относительно повышения заработной платы.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, рабочие планируют заблокировать пути транспортировки зерновых на перерабатывающие предприятия и портовые терминалы вдоль реки Параны, что грозит полной остановкой экспортных отгрузок.

    Порт Розарио перерабатывает около 80% зернового экспорта Аргентины.

    Новая забастовка окажет дополнительное давление на рынок сои, который уже и так парализован вследствие трехнедельной забастовки сотрудников соеперерабатывающих предприятий.

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