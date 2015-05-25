​Аргентине грозит новая забастовка

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Крупнейшее профсоюзное объединение Аргентины намерено с 1 июня 2015 года начать забастовку портовых рабочих Розарио, в случае если до этой даты не будет разрешен вопрос относительно повышения заработной платы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, рабочие планируют заблокировать пути транспортировки зерновых на перерабатывающие предприятия и портовые терминалы вдоль реки Параны, что грозит полной остановкой экспортных отгрузок.

Порт Розарио перерабатывает около 80% зернового экспорта Аргентины.

Новая забастовка окажет дополнительное давление на рынок сои, который уже и так парализован вследствие трехнедельной забастовки сотрудников соеперерабатывающих предприятий.