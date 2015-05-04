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    ​"Аравийская коалиция" может приостановить удары по Йемену

    МИД СА: Мы изучаем возможность предоставления помощи определенным районам после прекращения бомбардировок по ним

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В "аравийской коалиции" изучают возможность прекращения авиаударов по Йемену для оказания гуманитарной помощи.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

    "Мы изучаем возможность предоставления помощи определенным районам после прекращения бомбардировок по ним", - сказал он. При этом саудовский министр отметил, что Эр-Рияд намерен создать "единый центр для координации гуманитарных усилий".

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