​"Аравийская коалиция" может приостановить удары по Йемену

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В "аравийской коалиции" изучают возможность прекращения авиаударов по Йемену для оказания гуманитарной помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Мы изучаем возможность предоставления помощи определенным районам после прекращения бомбардировок по ним", - сказал он. При этом саудовский министр отметил, что Эр-Рияд намерен создать "единый центр для координации гуманитарных усилий".