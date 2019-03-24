Аравийская коалиция атаковала позиции мятежников в столице Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла воздушные удары по позициям мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в Сане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, атакам подверглись два объекта, использовавшиеся мятежниками для хранения беспилотных летательных аппаратов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.