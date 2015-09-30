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    Арабская коалиция в Йемене заявила о захвате иранского судна

    На борту находились 14 человек

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Коалиция арабских стран в Йемене заявила о захвате иранского судна с оружием на борту, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Захват судна был произведен в Аравийском море, на борту  находились 14 человек.

    В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с 26 марта наносит авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.

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