    Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

    • 21 марта, 2026
    • 09:37
    Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организации сыграть активную роль в деэскалации напряженности в Ормузском проливе, ключевом водном пути для мировых поставок нефти и газа.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью Politico.

    По его словам, ООН может стать частью плана по снижению риска нападений и ответных ударов, а также подчеркнул опыт организации в посредничестве в международных кризисах.

    В качестве примера Генеральный секретарь привел Черноморскую инициативу, которая с июля 2022 года обеспечивала экспорт украинского зерна и удобрений по гуманитарному коридору до прекращения участия России спустя год.

    "Моя главная цель - выяснить, возможно ли создать в Ормузском проливе условия, аналогичные тем, которые существовали в прошлом", - сказал Генеральный секретарь, добавив, что ООН поддерживает контакты с ключевыми странами Персидского залива и Европейским советом.

    Он подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих и ее урегулирование требует иного подхода.

    "Конечно, это другой контекст, - сказал он. - Решение было бы другим. Но мы хотели бы быть полезными и готовы управлять системой. Для этого у нас созданы рабочие группы. Но мы предпочитаем работать напрямую с США и другими государствами",- отметил он.

    Антониу Гутерриш Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Организация Объединённых Наций (ООН)
    Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

