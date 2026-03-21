Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организации сыграть активную роль в деэскалации напряженности в Ормузском проливе, ключевом водном пути для мировых поставок нефти и газа.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Politico.

По его словам, ООН может стать частью плана по снижению риска нападений и ответных ударов, а также подчеркнул опыт организации в посредничестве в международных кризисах.

В качестве примера Генеральный секретарь привел Черноморскую инициативу, которая с июля 2022 года обеспечивала экспорт украинского зерна и удобрений по гуманитарному коридору до прекращения участия России спустя год.

"Моя главная цель - выяснить, возможно ли создать в Ормузском проливе условия, аналогичные тем, которые существовали в прошлом", - сказал Генеральный секретарь, добавив, что ООН поддерживает контакты с ключевыми странами Персидского залива и Европейским советом.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих и ее урегулирование требует иного подхода.

"Конечно, это другой контекст, - сказал он. - Решение было бы другим. Но мы хотели бы быть полезными и готовы управлять системой. Для этого у нас созданы рабочие группы. Но мы предпочитаем работать напрямую с США и другими государствами",- отметил он.