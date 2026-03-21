İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Antonio Quterreş: BMT Hörmüz boğazı üzrə sülh həllinin bir hissəsi ola bilər

    BMT qlobal neft və qaz tədarükü üçün əsas su yolu olan Hörmüz boğazında gərginliyin azaldılmasında fəal rol oynamağa hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş "Politico"ya müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, BMT hücumlar və cavab zərbələri riskinin azaldılması üzrə planın bir hissəsi ola bilər.

    BMT-nin Baş katibi, təşkilatın beynəlxalq böhranlarda vasitəçilik təcrübəsini diqqətə çatdırıb.

    A.Quterreş Qara dəniz təşəbbüsünü nümunə gətirib. Bu təşəbbüslə 2022-ci ilin iyulundan Rusiyanın bir il sonra iştirakını dayandırmasına qədər humanitar dəhliz vasitəsilə Ukrayna taxılı və gübrələrinin ixracı təmin edilib.

    "Mənim əsas məqsədim Hörmüz boğazında keçmişdə mövcud olan şəraitə bənzər şəraitin yaradılmasının mümkün olub-olmadığını aydınlaşdırmaqdır", - Baş katib bildirib.

    O əlavə edib ki, BMT Fars körfəzinin əsas ölkələri və Avropa Şurası ilə əlaqələr saxlayır.

    A.Quterreş vurğulayıb ki, indiki vəziyyət əvvəlkilərdən fərqlənir və onun tənzimlənməsi fərqli yanaşma tələb edir:

    "Əlbəttə, bu, fərqli kontekstdir. Həll yolu da fərqli olardı. Lakin biz faydalı olmaq istərdik və sistemi idarə etməyə hazırıq. Bunun üçün bizdə işçi qrupları yaradılıb. Amma biz ABŞ və digər dövlətlərlə birbaşa işləməyə üstünlük veririk".

    Hörmüz boğazı Antonio Quterreş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

    Son xəbərlər

    10:14

    Quterreş Novruz təbrikində sülhsevər və dayanıqlı gələcək arzulayıb

    Xarici siyasət
    10:05

    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 63 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    10:01

    Bayram günündə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:01

    Antonio Quterreş: BMT Hörmüz boğazı üzrə sülh həllinin bir hissəsi ola bilər

    Digər ölkələr
    09:38

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.03.2026)

    Maliyyə
    09:36

    "Böyük Dəbilqə": Bu gün Hidayət Heydərov və daha 3 cüdoçu mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    09:32

    Ukrayna nümayəndə heyəti ikitərəfli danışıqlar üçün Mayamiyə gedib

    Digər ölkələr
    09:30

    Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    09:20

    Premyer Liqada turun son oyunu: "Turan Tovuz" uğurlu seriyanı davam etdirməyə çalışacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti