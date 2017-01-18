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    Антонио Таяни избран новым главой Европарламента

    Таяни получил 351 голос, в то время как его конкурент Джанни Пителла набрал 282 голоса

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Итальянский политик Антонио Таяни одержал победу на выборах нового главы Европейского парламента.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

    По данным, Таяни получил 351 голос, в то время как его конкурент Джанни Пителла набрал 282 голоса. При этом отмечается, что ни один кандидат не смог набрать абсолютное большинство голосов.

    За свою карьеру итальянский политик дважды занимал пост евросекретаря по вопросам транспорта и промышленности.

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