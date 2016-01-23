Аномальные снегопады парализовали Чехию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Из-за снегопадов оказались буквально парализованы дороги в Чехии, проблемы привели к многочисленным ДТП.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешского радио.

"Из-за снегопадов резко возросло количество аварий. Только в первой половине дня их было зарегистрировано более 70. К расчистке сугробов и обработке дорожного полотна средствами против гололеда привлечены все силы коммунальных служб", – цитирует ТАСС сообщение Чешского радио.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Праге, на севере, западе и в центральной части страны. Главные усилия дорожных служб направлены на расчистку скоростных магистралей, однако справиться с поставленной перед ними задачей дорожники пока не могут.