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    Аномальные снегопады парализовали Чехию

    Из-за снегопадов резко возросло количество аварий

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Из-за снегопадов оказались буквально парализованы дороги в Чехии, проблемы привели к многочисленным ДТП.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешского радио.

    "Из-за снегопадов резко возросло количество аварий. Только в первой половине дня их было зарегистрировано более 70. К расчистке сугробов и обработке дорожного полотна средствами против гололеда привлечены все силы коммунальных служб", – цитирует ТАСС сообщение Чешского радио.

    Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Праге, на севере, западе и в центральной части страны. Главные усилия дорожных служб направлены на расчистку скоростных магистралей, однако справиться с поставленной перед ними задачей дорожники пока не могут.

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