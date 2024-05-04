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СМИ: Израиль намерен эвакуировать мирных перед операцией в Рафахе

СМИ: Израиль намерен эвакуировать мирных перед операцией в Рафахе Израиль проинформировал США о планах эвакуировать мирных жителей перед началом возможной военной операции израильской армии в Рафахе.
Другие страны
4 мая 2024 г. 16:47

Израиль проинформировал США о планах эвакуировать мирных жителей перед началом возможной военной операции израильской армии в Рафахе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

"На этой неделе Израиль проинформировал представителей администрации президента США Джо Байдена о плане эвакуации палестинского гражданского населения в преддверии потенциальной операции в городе Рафах на юге Газы", - говорится в сообщении агентства.

Источники на условиях анонимности заявили, что подробно изложенный израильтянами план "не изменил мнения администрации США о том, что продолжение операции в Рафахе поставит под удар слишком много невинных палестинских гражданских лиц".

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