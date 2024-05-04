Прокуратура Франции расследует обвинения в адрес TotalEnergies о массовом убийстве в Мозамбике

Французская прокуратура начала расследовать деятельность нефтяного гиганта TotalEnergies на предмет возможного непредумышленного убийства.

Французская прокуратура начала расследовать деятельность нефтяного гиганта TotalEnergies на предмет возможного непредумышленного убийства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

По данным прокуратуры, расследование последовало за жалобой, поданной семьями жертв и выжившими после нападения экстремистов в Мозамбике в 2021 году, в результате которого погибли сотни людей.

"TotalEnergies знала о продвижении боевиков, но не предоставила топливо, чтобы вертолеты могли эвакуировать мирных жителей. В итоге боевики, связанные с "Исламским государством", убили десятки людей в мозамбикском портовом городе Пальма в 24 марта 2021 года", - сообщает агентство.

В свою очередь, представитель TotalEnergies заявил в субботу, что компания решительно отвергает эти обвинения: "Бригады компании в Мозамбике оказали экстренную помощь и сделали возможной эвакуацию 2500 человек, включая гражданских лиц, персонал, подрядчиков и субподрядчиков".