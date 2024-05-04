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Прокуратура Франции расследует обвинения в адрес TotalEnergies о массовом убийстве в Мозамбике

Прокуратура Франции расследует обвинения в адрес TotalEnergies о массовом убийстве в Мозамбике Французская прокуратура начала расследовать деятельность нефтяного гиганта TotalEnergies на предмет возможного непредумышленного убийства.
Другие страны
4 мая 2024 г. 17:44
Прокуратура Франции расследует обвинения в адрес TotalEnergies о массовом убийстве в Мозамбике

Французская прокуратура начала расследовать деятельность нефтяного гиганта TotalEnergies на предмет возможного непредумышленного убийства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

По данным прокуратуры, расследование последовало за жалобой, поданной семьями жертв и выжившими после нападения экстремистов в Мозамбике в 2021 году, в результате которого погибли сотни людей.

"TotalEnergies знала о продвижении боевиков, но не предоставила топливо, чтобы вертолеты могли эвакуировать мирных жителей. В итоге боевики, связанные с "Исламским государством", убили десятки людей в мозамбикском портовом городе Пальма в 24 марта 2021 года", - сообщает агентство.

В свою очередь, представитель TotalEnergies заявил в субботу, что компания решительно отвергает эти обвинения: "Бригады компании в Мозамбике оказали экстренную помощь и сделали возможной эвакуацию 2500 человек, включая гражданских лиц, персонал, подрядчиков и субподрядчиков".

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